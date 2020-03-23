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Невролог назвал продукты, повышающие настроение

настроение

Невролог Минздрава Московской области, профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Ринат Богданов сообщил, какие продукты помогут повысить настроение.


Среди этих продуктов — бананы, сыр, шоколад, молочные продукты, мясо индейки, кролика. В целом питание должно быть адекватным по количеству питательных веществ, минералов и витаминов, больше овощей и фруктов, меньше быстрых углеводов — это сахаросодержащие продукты питания. Жиры лучше исключить, заменить их на растительные жиры, например оливковое, льняное или подсолнечное масло.


По словам врача, для нормальной работы нервной системы полезны продукты, которые богаты омега-3 жирными кислотами: жирная морская рыба, растительные масла, орехи. Также важны витамины группы В, которых много в печени, злаковых — различных крупах, больше всего в гречневой. Следует исключить кофе или очень крепкий чай, лучше перейти на травяные чаи, содержащие мяту, мелиссу, сообщает РИА Новости.

Теги : неврология, продукты питания, настроение
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