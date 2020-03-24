Онемение пальцев может сигнализировать о проблемах с позвоночником

Если онемение пальцев наблюдается с определенной периодичностью, то это повод обратиться к врачу, поскольку это может указывать на проблемы с кровообращением. Примечательно, что онемение пальцев рук считается одним из главных симптомов прединфарктного состояния.Нарушение кровообращение может вызвать и диабет. Но не стоит исключать, что к онемению может привести и обычный дефицит витамина В12 в организме.