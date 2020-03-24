Онемение пальцев может сигнализировать о проблемах с позвоночником
Онемение пальцев рук не является серьёзным симптомом, на который обычно люди обращают внимание. Но такое явление может говорить о дегенеративных явлениях в позвонках. Ещё такое явление может спровоцировать межпозвоночная грыжа или воспалительные процессы в шейном отделе.
Если онемение пальцев наблюдается с определенной периодичностью, то это повод обратиться к врачу, поскольку это может указывать на проблемы с кровообращением. Примечательно, что онемение пальцев рук считается одним из главных симптомов прединфарктного состояния.
Нарушение кровообращение может вызвать и диабет. Но не стоит исключать, что к онемению может привести и обычный дефицит витамина В12 в организме.
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