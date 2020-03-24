Прием стероидов связали с повышенным давлением

«Кумулятивный эффект от перорального приема стероидов на гипертонию является заметным. Учитывая, что данные лекарства назначаются очень часто, можно говорить о серьезной опасности для здоровья», - заявил доктор Мар Пуядес-Родригез с кафедры медицинских наук в Университете в Лидсе, Англия.

Накопление в крови стероидов при их пероральном приеме у пациентов с хроническими воспалениями приводит к повышению артериального давления. Такие данные были представлены в новом исследовании, опубликованном в Canadian Medical Association Journal.Гипертония встречается у каждого пятого взрослого во всем мире. На здоровье данное состояние влияет негативно. Исследования, проведенные ранее, уже сообщали о наличие связи стероидов и гипертонии. Однако доказательства не были убедительными.Данное исследование собрало данные 71 тыс. пациентов по всей Англии за период с 1998 по 2017 год. У 35% участников было воспалительное заболевание кишечника, у 28% ревматоидный артрит. Остальные заболевания не имели ярко-выраженного численного преимущества. Исследователи обнаружили, что в исследуемой группе было 24,8 тыс. случаев гипертонии (35%). При достижении кумулятивной дозы препаратов показатели заболевания увеличивались в соответствии с дозировкой.