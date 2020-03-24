Эксперты: медитации помогают сохранить молодость мозга

Специалисты из Великобритании пришли к выводу, что благодаря ежедневным медитациям можно замедлить старение мозга. Убедиться в этом им помог эксперимент с участием 41-летнего буддийского монаха. Мужчина занимался медитацией каждый день на протяжении всей жизни.Специалисты четыре раза за 14 лет проверили его мозг с помощью МРТ. Одновременно с этим был просканирован мозг у сотни добровольцев. Анализировать результаты ученым помогли компьютерные технологии. Компьютер определил возраст каждого участника исследования по состоянию его мозга, в частности серого вещества, обладающего свойством усыхать по мере старения человека.