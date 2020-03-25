25-03-2020 01:32 - Власти Японии откроют школы с начала апреля25-03-2020 01:19 - Каждый россиянин может проверить себя на коронавирус онлайн25-03-2020 01:02 - Карантин и самоизоляция - это не одно и то же: юрист объяснил почему25-03-2020 01:00 - Александр Збруев обратился к врачам с симптомами коронавируса25-03-2020 00:29 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 372 тысячи, умерли более 16 тысяч человек25-03-2020 00:28 - Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит "Арбидола"25-03-2020 00:18 - Грета Тунберг рассказала, что заболела коронавирусом25-03-2020 00:14 - Столичные врачи назвали препараты для лечения пациентов с легкой формой коронавируса24-03-2020 23:29 - Ученые подсчитали, насколько эффективен домашний карантин для защиты от заражения коронавирусом24-03-2020 22:06 - Ученые связали высокую смертность от COVID-19 в Италии с приемом антибиотиков24-03-2020 21:53 - Ученый сообщил, как пожилым людям защититься от вирусных инфекций24-03-2020 21:24 - Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома нового коронавируса24-03-2020 21:10 - ВОЗ сообщила, где возникнет новый очаг коронавируса24-03-2020 20:54 - Доктор Комаровский назвал самые нужные лекарства на время пандемии24-03-2020 20:36 - Эксперт назвала специи для поднятия иммунитета в период коронавируса

Из шиповника можно сделать натуральное обезболивающее

Шиповник действует как обезболивающее

Датские ученые установили, что шиповник может иметь анальгезирующий эффект. Это достигается благодаря сочетанию в нем ликопина и витамина С. Эти два вещества в совокупности подавляют практически любые воспалительные процессы организме. Изучением этого вопроса долго занимался профессор медицины из Университета RMIT в Мельбурне доктор Марк Коэн.

"У меня артрит и я использую шиповник, добавляю чайную ложку шиповника в свое питье. С тех пор, как я стал это делать, боли действительно беспокоят меня реже", - рассказал медик, подчеркнув, что шиповник действительно может применяться как лекарство от боли.

Ученые из университета Копенгагена провели ряд исследований с участием больных остеоартритом. Им давали различные добавки с экстрактом шиповника. Через некоторое время около 30% испытуемых перестали употреблять другие обезболивающие препараты.
Теги : шиповник, обезболивающие
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Горький шоколад защищает от развития депрессии
Гастроэнтеролог рассказала об опасности лапши быстрого приготовления
Победить сонливость помогают продукты, богатые белком