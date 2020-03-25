Из шиповника можно сделать натуральное обезболивающее

"У меня артрит и я использую шиповник, добавляю чайную ложку шиповника в свое питье. С тех пор, как я стал это делать, боли действительно беспокоят меня реже", - рассказал медик, подчеркнув, что шиповник действительно может применяться как лекарство от боли.

Ученые из университета Копенгагена провели ряд исследований с участием больных остеоартритом. Им давали различные добавки с экстрактом шиповника. Через некоторое время около 30% испытуемых перестали употреблять другие обезболивающие препараты.