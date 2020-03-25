Горький шоколад защищает от развития депрессии

Исследователи анализировали рацион питания, психо-эмоциональное состояние и вредные привычки добровольцев. Статистика подтвердила теорию ученых о том, что люди, употребляющие горький шоколад, менее подвержены депрессии.В этом заслуга двух форм анандамидов, содержащихся в горьком шоколаде. Это вещества, которые обладают анальгетическими и противотревожными эффектами.Ещё одно полезное свойство горького шоколада - стимуляция кровообращения. Нормализация кровяного обращения в головном мозге также является профилактикой для развития психологических отклонений.