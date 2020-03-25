Ученые из Сколково предложили способ усиления кратковременной памяти
Группа ученых из Сколковского института науки и технологий, продемонстрировала, что кратковременную память можно менять с помощью магнитной стимуляции мозга – неинвазивного метода.
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) на данный момент считается одним из перспективнейших способов усиления кратковременной памяти. Для работы используется переменное магнитное поле. Сейчас ТМС плюс когнитивная активность используется для пациентов с болезнью Альцгеймера. Однако не до конца ясно, каково влияние ТМС на мозг.
Ученые провели сравнение, как ТМС влияет на кратковременную память с когнитивной нагрузкой и без нее. Эффективность оценивалась после стимуляции в течение 20 минут. Область для нее выбиралась индивидуально. Результаты показали, что без когнитивной нагрузки, кратковременная память реагировала только на ТМС. А вот наличие нагрузки приводило к снижению эффективности.
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