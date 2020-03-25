Ученые из Сколково предложили способ усиления кратковременной памяти

Группа ученых из Сколковского института науки и технологий, продемонстрировала, что кратковременную память можно менять с помощью магнитной стимуляции мозга – неинвазивного метода.Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) на данный момент считается одним из перспективнейших способов усиления кратковременной памяти. Для работы используется переменное магнитное поле. Сейчас ТМС плюс когнитивная активность используется для пациентов с болезнью Альцгеймера. Однако не до конца ясно, каково влияние ТМС на мозг.Ученые провели сравнение, как ТМС влияет на кратковременную память с когнитивной нагрузкой и без нее. Эффективность оценивалась после стимуляции в течение 20 минут. Область для нее выбиралась индивидуально. Результаты показали, что без когнитивной нагрузки, кратковременная память реагировала только на ТМС. А вот наличие нагрузки приводило к снижению эффективности.