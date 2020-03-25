Разговор с самим собой от третьего лица может способствовать здоровому питанию

«Размышления о своих решениях от третьего лица могут улучшить способность к достижению целей, не отвлекаясь на ситуативные приманки», - рассказывает ведущий автор исследования Селина Фурман, докторант Университета Миннесоты.

Исследователи из Мичиганского университета и Университета Миннесоты предложили необычный подход к расстройствам пищевого поведения. Новое исследование, опубликованное в Clinical Psychological Science, предлагает метод «разговора с самим собой», в частности, от третьего лица. Они считают, что эта стратегия поможет людям отдавать предпочтение более здоровой пище.Ученые обнаружили, что когда человек на психологическом уровне дистанцируется, это улучшает самоконтроль. Внимание с раздражителей смещается.Исследователь из Мичиганского университета Этан Кросс считает, что такая система самоконтроля отличается наиболее простой реализацией и эффективностью с учетом регулярного взаимодействия с дешевыми и доступными продуктами.