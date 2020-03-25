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Болтливые дети лучше преуспевают в школе

Умение ребенка говорить сказывается на успехах в школе
Новое исследование продемонстрировало, что вербальные навыки ребенка сказываются на его учебе в школе в дальнейшем.
Ученые из Университета Йорка провели исследование, чтобы понять, почему дети из более обеспеченных и лучше образованных семей преуспевают в школе.

Исследователи установили, что у детей из таких семей лучше развиты лингвистические навыки. Они усиливали успехи детей в школе в дальнейшем.

Для исследования ученые использовали данные почти 700 детей из Великобритании. Их способности оценивались в четыре года, а последующие успехи в учебе фиксировались до 16 лет.

Разница в лингвистических навыках определяла половину достижений детей в первый год обучения. С годами различие между детьми только усиливалось.

«Наши данные демонстрируют, что обучение ребенка дома до пяти лет очень важно, поскольку влияет на последующие успехи в обучении», - рассказывает профессор Софи вон Стамм, главный автор исследования.
Теги : речь, школа, дети
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