Болтливые дети лучше преуспевают в школе

«Наши данные демонстрируют, что обучение ребенка дома до пяти лет очень важно, поскольку влияет на последующие успехи в обучении», - рассказывает профессор Софи вон Стамм, главный автор исследования.

Новое исследование продемонстрировало, что вербальные навыки ребенка сказываются на его учебе в школе в дальнейшем.Ученые из Университета Йорка провели исследование, чтобы понять, почему дети из более обеспеченных и лучше образованных семей преуспевают в школе.Исследователи установили, что у детей из таких семей лучше развиты лингвистические навыки. Они усиливали успехи детей в школе в дальнейшем.Для исследования ученые использовали данные почти 700 детей из Великобритании. Их способности оценивались в четыре года, а последующие успехи в учебе фиксировались до 16 лет.Разница в лингвистических навыках определяла половину достижений детей в первый год обучения. С годами различие между детьми только усиливалось.