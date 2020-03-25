Ортопедические приспособления для стопы: виды, зачем нужны, показания
Магазин медицинских товаров “Ортоп” объявляет о значительном расширении линейки ортопедических товаров для стоп. Специальные приспособления помогают эффективно бороться с развитием и последствиями различных деформаций. Рассказываем, когда стоит использовать и какими бывают ортопедические изделия для стопы.
Разновидности приспособлений для стопы
Если отсутствует возможность купить обувь высокого качества или использовать специальные модели, врачи рекомендуют специальные приспособления: вальгусные бандажи и шины, вкладыши и вставки в обувь, фиксаторы для пальцев ног, подпяточники, а также манжетки для стопы. Рассмотрим их основные особенности.
Вальгусные бандажи и шины
Это весьма эффективное средство, если у вас косточка на ноге. Изделие корректирует связки и мягкие ткани деформированные ступни. Вальгусная деформация выражается в смещении сустава, в результате чего образовывается шишкообразная косточка на большом пальце ноги. Из-за этого в ноге возникает сильный дискомфорт, повышается утомляемость, а обычную обувь носить становится практически невозможно.
Вальгусная шина — это приспособление в виде ремешков, надевающихся на ногу, которые фиксируют поврежденный сустав большого пальца. Таким образом можно полностью избавиться от проблемы.
Основные преимущества:
- снижение болевого синдрома за счет более удобного положения стопы;
- улучшение циркуляции крови;
- расслабление напряженных из-за боли мышц;
- шишки на ногах со временем исчезают и ноги приобретают эстетичный вид.
Разновидности моделей:
- классические — пластиковые элементы со вставками из медицинского силикона, скрепляются эластичной тканью;
- фиксаторы с пластиковым шарниром — малый бандаж для пальца, большой бандаж для стопы и соединяющий шарнир;
- усиленные с отведением пальца — наиболее жесткая конструкция для поздних стадий заболевания.
Чтобы выбрать, обязательно проконсультируйтесь с ортопедом, который посоветует наиболее эффективный способ как убрать косточку на ноге. Выбирая изделия, обратите внимание на следующие критерии:
- надежность фиксации при ходьбе;
- степень защиты косточки;
- сопутствующие заболевания;
- принцип коррекции деформации.
Вкладыши и вставки в обувь
Новая пара обуви, высокие каблуки или тонкая подошва могут вызывать сильную усталость и провоцировать развитие заболеваний стоп. Специальные вставки и вкладыши выполняются из медицинского силикона и значительно уменьшают дискомфорт при ходьбе.
Когда использовать вкладыш ортопедический?
Существует ряд заболеваний, при которых изделие принесет огромную пользу:
- плоскостопие начальной и средней степени;
- травмы и период восстановления после них;
- вальгусная деформация большого пальца.
В магазине “Ортоп” можно приобрести следующие категории товаров:
- наклейка на задник;
- вкладыш в передний отдел и под свод стопы;
- Т-образная вставка;
- пелоты для продольного и поперечного свода.
Основные преимущества:
- силикон, из которого изготавливают вкладки, смягчает нагрузку и при этом держит форму;
- защита от трения и скольжения обеспечивает максимальное удобство;
- снятие усталости и болевых ощущений в конце рабочего дня;
- профилактика искривлений позвоночника, деформаций стоп и других ортопедический и сосудистых заболеваний;
- равномерное распределение нагрузки;
- уменьшают период восстановления после травм;
- гипоаллергенные свойства;
- длительный срок службы.
Межпальцевые перегородки
При развитии вальгусной деформации рекомендуется применять корректор пальцев ног. Он представляет собой небольшое силиконовое изделие, которые крепится к проблемному суставу или зоне пальцев. Изделие избавляет от болевых ощущений и позволяет ускорить восстановление здоровья стопы.
Когда использовать:
- образование мозолей и натоптышей, которые со временем причиняют невыносимую боль;
- чрезмерная потливость стоп, что вызывает дополнительные неудобства при ходьбе;
- разрастание костных шпор на подушечках и пятках — это вызывает травматические повреждения мягких тканей;
- плоскостопие, как поперечное, так и продольное, из-за которого ноги испытывают повышенную нагрузку;
- нарушения осанки и походки.
Фиксатор для пальцев ног может быть следующих типов:
- межпальцевая перегородка;
- напальчник;
- протектор на косточку;
- корректор;
- клин;
- чехол на палец.
Основные преимущества:
- профилактика заболеваний стоп;
- устранение быстрой утомляемости и повышенной усталости при двигательной активности;
- эффективное распределение нагрузки;
- длительный срок службы.
Подпяточники
Это небольшие изделия, выполненные из силикона, кожи или геля, которые укладываются в пяточную зону обуви. Основные преимущества подпятника:
·снижение нагрузки на голеностоп;
·улучшение кровообращения в стопе;
·уменьшения скольжения;
·амортизация толчков и ударов при ходьбе;
·правильное положение стопы в обуви.
Когда использовать подпяточник:
- лечение и профилактика плоскостопия;
- пяточная шпора;
- остеохондропатия пяточно-таранной кости;
- компенсация разной длины ног;
- беременность;
- ожирение или лишний вес;
- вальгусная деформация.
Манжетки для стопы
Внешне представляет собой повязку с гелевой подушечкой, которая крепится на пальцы ног. Манжета для стопы может иметь разный размер и подбирается индивидуально.
Когда использовать:
- неудобная обувь;
- потертости, натоптыши и уплотнения кожи возле пальцев;
- боль во время ходьбы.
Основные преимущества:
- профилактика возникновения натоптышей;
- лечение и профилактика плоскостопия;
- снижение усталости ног;
- амортизация во время ходьбы;
- улучшение кровообращения.
Не игнорируйте симптомы заболеваний стоп — это может вылиться в серьезные последствия. При первых признаках обратитесь к специалисту, который поможет вам подобрать ортопедическое приспособление для стоп.
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