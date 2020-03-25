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Ортопедические приспособления для стопы: виды, зачем нужны, показания

Ортопедические приспособления для стопы: виды, зачем нужны, показания

Магазин медицинских товаров “Ортоп” объявляет о значительном расширении линейки ортопедических товаров для стоп. Специальные приспособления помогают эффективно бороться с развитием и последствиями различных деформаций. Рассказываем, когда стоит использовать и какими бывают ортопедические изделия для стопы.

Разновидности приспособлений для стопы


Если отсутствует возможность купить обувь высокого качества или использовать специальные модели, врачи рекомендуют специальные приспособления: вальгусные бандажи и шины, вкладыши и вставки в обувь, фиксаторы для пальцев ног, подпяточники, а также манжетки для стопы. Рассмотрим их основные особенности.

Вальгусные бандажи и шины


Это весьма эффективное средство, если у вас косточка на ноге. Изделие корректирует связки и мягкие ткани деформированные ступни. Вальгусная деформация выражается в смещении сустава, в результате чего образовывается шишкообразная косточка на большом пальце ноги. Из-за этого в ноге возникает сильный дискомфорт, повышается утомляемость, а обычную обувь носить становится практически невозможно.

Вальгусная шина — это приспособление в виде ремешков, надевающихся на ногу, которые фиксируют поврежденный сустав большого пальца. Таким образом можно полностью избавиться от проблемы.

Основные преимущества:
  • снижение болевого синдрома за счет более удобного положения стопы;
  • улучшение циркуляции крови;
  • расслабление напряженных из-за боли мышц;
  • шишки на ногах со временем исчезают и ноги приобретают эстетичный вид.

Разновидности моделей:

  • классические — пластиковые элементы со вставками из медицинского силикона, скрепляются эластичной тканью;
  • фиксаторы с пластиковым шарниром — малый бандаж для пальца, большой бандаж для стопы и соединяющий шарнир;
  • усиленные с отведением пальца — наиболее жесткая конструкция для поздних стадий заболевания.

Чтобы выбрать, обязательно проконсультируйтесь с ортопедом, который посоветует наиболее эффективный способ как убрать косточку на ноге. Выбирая изделия, обратите внимание на следующие критерии:

  • надежность фиксации при ходьбе;
  • степень защиты косточки;
  • сопутствующие заболевания;
  • принцип коррекции деформации.

Вкладыши и вставки в обувь


Новая пара обуви, высокие каблуки или тонкая подошва могут вызывать сильную усталость и провоцировать развитие заболеваний стоп. Специальные вставки и вкладыши выполняются из медицинского силикона и значительно уменьшают дискомфорт при ходьбе.

Когда использовать вкладыш ортопедический? 

Существует ряд заболеваний, при которых изделие принесет огромную пользу:
  • плоскостопие начальной и средней степени;
  • травмы и период восстановления после них;
  • вальгусная деформация большого пальца.

В магазине “Ортоп” можно приобрести следующие категории товаров:
  • наклейка на задник;
  • вкладыш в передний отдел и под свод стопы;
  • Т-образная вставка;
  • пелоты для продольного и поперечного свода.

Основные преимущества:
  • силикон, из которого изготавливают вкладки, смягчает нагрузку и при этом держит форму;
  • защита от трения и скольжения обеспечивает максимальное удобство;
  • снятие усталости и болевых ощущений в конце рабочего дня;
  • профилактика искривлений позвоночника, деформаций стоп и других ортопедический и сосудистых заболеваний;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • уменьшают период восстановления после травм;
  • гипоаллергенные свойства;
  • длительный срок службы.

Межпальцевые перегородки


При развитии вальгусной деформации рекомендуется применять корректор пальцев ног. Он представляет собой небольшое силиконовое изделие, которые крепится к проблемному суставу или зоне пальцев. Изделие избавляет от болевых ощущений и позволяет ускорить восстановление здоровья стопы.

Когда использовать:
  • образование мозолей и натоптышей, которые со временем причиняют невыносимую боль;
  • чрезмерная потливость стоп, что вызывает дополнительные неудобства при ходьбе; 
  • разрастание костных шпор на подушечках и пятках — это вызывает травматические повреждения мягких тканей;
  • плоскостопие, как поперечное, так и продольное, из-за которого ноги испытывают повышенную нагрузку;
  • нарушения осанки и походки.

Фиксатор для пальцев ног может быть следующих типов:
  • межпальцевая перегородка;
  • напальчник;
  • протектор на косточку;
  • корректор;
  • клин;
  • чехол на палец.

Основные преимущества:
  • профилактика заболеваний стоп;
  • устранение быстрой утомляемости и повышенной усталости при двигательной активности;
  • эффективное распределение нагрузки;
  • длительный срок службы.

Подпяточники


Это небольшие изделия, выполненные из силикона, кожи или геля, которые укладываются в пяточную зону обуви. Основные преимущества подпятника:
·снижение нагрузки на голеностоп;
·улучшение кровообращения в стопе;
·уменьшения скольжения;
·амортизация толчков и ударов при ходьбе;
·правильное положение стопы в обуви.

Когда использовать подпяточник:
  • лечение и профилактика плоскостопия;
  • пяточная шпора;
  • остеохондропатия пяточно-таранной кости;
  • компенсация разной длины ног;
  • беременность;
  • ожирение или лишний вес;
  • вальгусная деформация.

Манжетки для стопы


Внешне представляет собой повязку с гелевой подушечкой, которая крепится на пальцы ног. Манжета для стопы может иметь разный размер и подбирается индивидуально. 

Когда использовать:
  • неудобная обувь;
  • потертости, натоптыши и уплотнения кожи возле пальцев;
  • боль во время ходьбы.

Основные преимущества:
  • профилактика возникновения натоптышей;
  • лечение и профилактика плоскостопия;
  • снижение усталости ног;
  • амортизация во время ходьбы;
  • улучшение кровообращения.

Не игнорируйте симптомы заболеваний стоп — это может вылиться в серьезные последствия. При первых признаках обратитесь к специалисту, который поможет вам подобрать ортопедическое приспособление для стоп.
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Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса
Дональд Трамп откроет Америку к Пасхе
Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса