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Иммунитет против вирусов. 5 антиоксидантов, которых часто не хватает организму

плохое самочувствие

Люди часто не получают необходимые организму антиоксидантные питательные вещества, что увеличивает риск подверженности сезонным вирусным инфекциям из-за недостаточно крепкого иммунитета.

Как сообщает MedikForum.ru, человеческому организму часто не хватает 5 антиоксидантов – веществ, защищающих его клетки от повреждений молекулами свободных радикалов, ослабляющих иммунитет. Заключение об этом было сделано испанскими исследователями из Университета Гранады.

«Данные нутриенты выполняют важные функции для предотвращения заболеваний, участвуя в системе антиоксидантной защиты организма. Значительной части населения не хватает именно этих минералов и витаминов», - констатировал профессор биохимии и молекулярной биологии Анхель Гил.

Витамин Е. Расчеты показывают, что до 80% людей не достигают нужного уровня потребления в 11-13 мг в день. Такая нехватка приводит к тому, что клеточные мембраны плохо защищаются от окисления – это увеличивает риск накопления тромбоцитов в кровеносных сосудах, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамин Е содержится главным образом в растительных маслах холодного отжима, особенно в зародышах пшеницы, подсолнечном, а также в орехах, семечках. Для поддержки иммунитета в его борьбе с вирусами  нужно включать один из этих продуктов в свой рацион каждый день.

Селен. Этого антиоксиданта не хватает в обычном рационе почти 35% людей. Он участвует в образовании антиоксидантных соединений организма, в процессах развития клеток мозга, функционирования щитовидной железы, синтеза сперматозоидов.

Основным источником селена являются цельные зерна, бобовые, семена, орехи, за которыми следуют рыба, мясо. Особенно богаты им бразильские орехи.

Витамин С. Необходимо употреблять до 60 мг в день. Более трети людей не получают этого количества. Данный антиоксидант необходим для образования коллагена и аминокислот, регенерации тканей. Его главный источник – свежие овощи и фрукты.

Цинк. Более 80% не принимают рекомендованную дозу антиоксидантного минерала, играющего ключевую роль в экспрессии генов, связанных с регуляцией иммунитета. Основными поставщиками являются мясо, пивные дрожжи, чистый какао, тофу, цельные зерна, бобовые, семена, орехи – в первую очередь, чечевица, нут, семечки тыквы, зародыши пшеницы. Если употреблять их с продуктами, богатыми витамином С, усвоение минерала улучшается.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как избежать заражения новым коронавирусом с помощью натуральных средств.
Теги : антиоксиданты, иммунитет
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Иммунитет против вирусов. 5 антиоксидантов, которых часто не хватает организму