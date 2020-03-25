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Медики назвали опасный побочный эффект зубных ополаскивателей

ополаскиватель

Медики из Плимутского университета обнаружили негативные последствия, к которым может привести частое применение ополаскивателей для полости рта на основе хлоргексидина.


Ученые провели эксперимент, участники которого использовали жидкость в течение недели, а потом проходили анализ микробиома ротовой полости. У них измеряли уровень pH, буферную емкость слюны, степень концентрации молочной кислоты, глюкозы, нитратов и нитритов.


Результаты показали, что применение ополаскивателя привело к уменьшению количества бактерий, которые отвечают за нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. На этом фоне повысилось число патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.


Кроме того, ополаскиватель нарушает способность бактерий превращать нитрат в нитрит - ключевую молекулу для снижения кровяного давления, поэтому у участников эксперимента наблюдалось повышение артериального давления, сообщает MedicalXpress.

Теги : ополаскиватели для рта, ученые, опасность здоровью
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