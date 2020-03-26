Занятия сексом во время менструаций могут быть полезны
Многие пары склонны отказываться от сексуальных актов в период месячных циклов женщин. Однако ученые из Германии утверждают, что секс во время менструаций положительно отражается на женском здоровье. В первую очередь, половой контакт существенно снижает уровень менструальных болей.
Это происходит из-за сокращений тазовых мышц во время занятия сексом, которые уменьшают количество спазмов. При достижении оргазма в кровь выплескивается огромное количество гормонов счастья, что позволит снизить уровень стресса, который обычно наблюдается в период менструаций.
Примечательно, что сокращение тазовых мышц способствует уменьшению менструального периода, поскольку формирующееся содержимое матки удаляется из неё намного быстрее.
Оставить комментарий