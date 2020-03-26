Названы продукты, которые не утоляют голод
Обычно люди хотят перекусить, чтобы избавиться от чувства голода. Однако есть такие продукты, которые совсем не насыщают организм. В таком случае уже очень скоро покушать захочется ещё раз.
Многие спортсмены употребляют большое количество белка из яиц. Причем они не едят желтки из-за высоко содержания в них холестерина. Однако медики утверждают, что лучше съесть 2-3 желтка, чтобы хоть как-то насытить организм, поскольку яичный белок не может противостоять голоду.
Аналогичный эффект наблюдается у свежевыжатых соков. Они содержат очень мало клетчатки и большое количество природных сахаров. Сразу после их употребления в организме повышается уровень глюкозы, а это провоцирует выработку инсулина, который приводит к сонливости и голоду.
Эффект насыщения практически не приходит от продуктов, которые не требуют тщательного пережевывания. Например, творог или йогурт.
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