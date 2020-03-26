Названы продукты, которые не утоляют голод

Многие спортсмены употребляют большое количество белка из яиц. Причем они не едят желтки из-за высоко содержания в них холестерина. Однако медики утверждают, что лучше съесть 2-3 желтка, чтобы хоть как-то насытить организм, поскольку яичный белок не может противостоять голоду.Аналогичный эффект наблюдается у свежевыжатых соков. Они содержат очень мало клетчатки и большое количество природных сахаров. Сразу после их употребления в организме повышается уровень глюкозы, а это провоцирует выработку инсулина, который приводит к сонливости и голоду.Эффект насыщения практически не приходит от продуктов, которые не требуют тщательного пережевывания. Например, творог или йогурт.