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Лев Лещенко в тяжелом состоянии в реанимации - у него подтвержден коронавирус

Лев Лещенко в тяжелом состоянии в реанимации - у него подтвержден коронавирус

У Льва Лещенко подтвержден диагноз коронавирус. Врачи оценивают состояние как крайне тяжелое - он переведен в реанимацию.

Напомним, что певец и народный артист РСФСР лег на обследование добровольно.

«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», – сообщил концертный директор Льва Лещенко артиста Олег Дмитриев.

После подозрения на коронавирус он был госпитализирован в "Коммунарку" - специальную больницу, где содержаться больные коронавирусом, или люди, у которых подозревают инфекцию. На сегодняшний день болезнь уже вызвала двустороннюю пневмонию. Врачи перевели артиста в реанимацию и оценивают состояние как крайне тяжелое.

Напомним, что сегодня в "Коммунарку" с подозрением на коронавирус была также госпитализирована Людмила Нарусова - политик и мать Ксении Собчак.

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Теги : коронавирус в России
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