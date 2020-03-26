Лев Лещенко в тяжелом состоянии в реанимации - у него подтвержден коронавирус

«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», – сообщил концертный директор Льва Лещенко артиста Олег Дмитриев.

Напомним, что певец и народный артист РСФСР лег на обследование добровольно.После подозрения на коронавирус он был госпитализирован в "Коммунарку" - специальную больницу, где содержаться больные коронавирусом, или люди, у которых подозревают инфекцию. На сегодняшний день болезнь уже вызвала двустороннюю пневмонию. Врачи перевели артиста в реанимацию и оценивают состояние как крайне тяжелое.Напомним, что сегодня в "Коммунарку" с подозрением на коронавирус была также госпитализирована Людмила Нарусова - политик и мать Ксении Собчак.Следите за актуальными новостями о коронавирусе в режиме онлайн на Медикфорум.