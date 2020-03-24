Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус

«Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», - сказал Дмитриев.

Как рассказал журналистам концертный директор певца Олег Дмитриев, Лев Лещенко почувствовал недомогание и затем проконсультировался с друзьями и врачами. После этого было принято решение обратиться в медицинский центр в поселке Коммунарка.Представитель артиста также отметил, что Лещенко не смог вызвать врача, именно поэтому он решил самостоятельно ехать в клинику, передает агентство «Интерфакс».Другой информации о состоянии здоровья певца пока не поступало.Напомним, что всего в России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения COVID-19, 22 человека выздоровело.Ранее наш портал «Медикфорум» со ссылкой на экспертов рассказал , как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях.