24-03-2020 19:12 - Стоматолог рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом24-03-2020 19:10 - Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус24-03-2020 16:42 - Неправильное восприятие коронавируса обществом было распространено в первые недели - исследование24-03-2020 16:05 - Потеря обоняния выявляет скрытые случаи коронавируса - эксперты24-03-2020 16:03 - За кашель в сторону пожилых людей начали арестовывать24-03-2020 15:32 - В Мадриде оштрафовали мужчину, ловившего покемонов во время карантина24-03-2020 15:22 - Великобритания вводит трехнедельный жесткий карантин для борьбы с коронавирусом24-03-2020 15:14 - Пандемия набирает скорость распространения24-03-2020 15:14 - Число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось до 29024-03-2020 15:01 - Может ли эпидемия повысить в России рождаемость24-03-2020 14:54 - Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин24-03-2020 14:49 - Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля24-03-2020 14:32 - Пандемия COVID-19. 4 причины надеяться на ее окончание24-03-2020 14:30 - Контактировавших с больными коронавирусом теперь легко найдут по сотовому телефону24-03-2020 14:29 - Почему медики чаще заражаются коронавирусом

Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус

Льва Лещенко проверят на коронавирус

От коронавируса не застрахован никто, в том числе и звезды. Как стало известно, в медицинский центр в Коммунарке попал народный артист РСФСР Лев Лещенко вместе с супругой. 

Как рассказал журналистам концертный директор певца Олег Дмитриев, Лев Лещенко почувствовал недомогание и затем проконсультировался с друзьями и врачами. После этого было принято решение обратиться в медицинский центр в поселке Коммунарка.

«Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», - сказал Дмитриев.


Представитель артиста также отметил, что Лещенко не смог вызвать врача, именно поэтому он решил самостоятельно ехать в клинику, передает агентство «Интерфакс».

Другой информации о состоянии здоровья певца пока не поступало.

Напомним, что всего в России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения COVID-19, 22 человека выздоровело.

Ранее наш портал «Медикфорум» со ссылкой на экспертов рассказал, как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях.
Теги : Лев Лещенко, коронавирус, коронавирус у звезд, больница
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Медики назвали продукты, повышающие потенцию у мужчин
41-летняя Ани Лорак покорила Сеть эффектной растяжкой
Стоматолог рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом