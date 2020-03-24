Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус
От коронавируса не застрахован никто, в том числе и звезды. Как стало известно, в медицинский центр в Коммунарке попал народный артист РСФСР Лев Лещенко вместе с супругой.
Как рассказал журналистам концертный директор певца Олег Дмитриев, Лев Лещенко почувствовал недомогание и затем проконсультировался с друзьями и врачами. После этого было принято решение обратиться в медицинский центр в поселке Коммунарка.
«Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем», - сказал Дмитриев.
Представитель артиста также отметил, что Лещенко не смог вызвать врача, именно поэтому он решил самостоятельно ехать в клинику, передает агентство «Интерфакс».
Другой информации о состоянии здоровья певца пока не поступало.
Напомним, что всего в России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения COVID-19, 22 человека выздоровело.
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