Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию. Ранее его госпитализировали вместе с женой в столичную больницу, так как они недавно вернулись из-за границы и захотели провериться на коронавирус.





Сегодня у артиста начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего медики решили перевести его в реанимационное отделение. Вскоре его состояние удалось стабилизировать, сообщает Telegram-канал Baza.