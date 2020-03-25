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Льва Лещенко перевели в реанимацию

лещенко

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию. Ранее его госпитализировали вместе с женой в столичную больницу, так как они недавно вернулись из-за границы и захотели провериться на коронавирус.


Сегодня у артиста начались трудности с дыханием, он начал задыхаться, после чего медики решили перевести его в реанимационное отделение. Вскоре его состояние удалось стабилизировать, сообщает Telegram-канал Baza.


Напомним, что 24 марта 78-летний Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы в целях профилактики в больницу в Коммунарке. Певец не смог вызвать врача на дом, поэтому самостоятельно поехал в клинику. Далее врачи приняли решение, что он должен остаться в медучреждении.
Теги : Лев Лещенко, реанимация, коронавирус
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Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина
Льва Лещенко перевели в реанимацию
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