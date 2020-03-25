Владимир Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Льва Лещенко
Накануне стало известно, что Лев Лещенко вместе с супругой госпитализирован в медицинский центра в городе Коммунарка из-за подозрения на коронавирус. Его друг Владимир Винокур рассказал, как сейчас себя чувствует артист.
По словам Винокура, Лещенко попал в клинику из-за двустороннего воспаления легких. Говоря о состоянии народного артиста РСФСР, юморист подчеркнул, что с ним «все нормально».
«Все нормально с ним. Не дождутся», - заявил Владимир Натанович.
Он также сказал, что не посещал 78-летнего Лещенко. Тот находится в инфекционной больнице, передает агентство РИА Новости.
Накануне СМИ писали, что у госпитализированного артиста взяли анализы на коронавирус. Винокур никак не прокомментировал эту информацию.
Напомним, что 24 марта 78-летний Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы в целях профилактики в больницу в Коммунарке. Певец не смог вызвать врача на дом, поэтому самостоятельно поехал в клинику. Далее врачи приняли решение, что он должен остаться в медучреждении.
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