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Владимир Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Льва Лещенко

Лев Лещенко

Накануне стало известно, что Лев Лещенко вместе с супругой госпитализирован в медицинский центра в городе Коммунарка из-за подозрения на коронавирус. Его друг Владимир Винокур рассказал, как сейчас себя чувствует артист.

По словам Винокура, Лещенко попал в клинику из-за двустороннего воспаления легких. Говоря о состоянии народного артиста РСФСР, юморист подчеркнул, что с ним «все нормально».

«Все нормально с ним. Не дождутся», - заявил Владимир Натанович.


Он также сказал, что не посещал 78-летнего Лещенко. Тот находится в инфекционной больнице, передает агентство РИА Новости.

Накануне СМИ писали, что у госпитализированного артиста взяли анализы на коронавирус. Винокур никак не прокомментировал эту информацию. 

Напомним, что 24 марта 78-летний Лев Лещенко и его супруга были госпитализированы в целях профилактики в больницу в Коммунарке. Певец не смог вызвать врача на дом, поэтому самостоятельно поехал в клинику. Далее врачи приняли решение, что он должен остаться в медучреждении.
Теги : Лев Лещенко, коронавирус, больница
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Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина
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