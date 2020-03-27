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Физическая активность с раннего возраста может быть полезной для детей с нарушениями развития

Родители могут улучшить моторные навыки детей с нарушениями развития
Дети с нарушениями двигательных навыках реже участвуют в физических активностях. В результате  это сокращает возможности тренировки моторных навыков, превращая проблему в замкнутый цикл.

Однако ученые из Университета штата Орегон недавно представили результаты своего исследования, которое продемонстрировало, что родители могут решить эту проблему.

«По сравнению с 12-летними ребятишками, играющими в футбол, моторные навыки ребенка с проблемами развития могут быть на уровне шестилетки. Однако, давая им возможность улучшать моторику, мы даем им шанс на лучшее будущее», - заявляется глава исследования Меган МакДональд из Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук при Университете штата Орегон.


В исследовании, опубликованном в Disability and Health, было опрошено 135 родителей детей, имевших нарушения развития в возрасте от 5 до 7 лет. Родители, которые больше времени занимались физическими активностями с детьми, сообщили, что их двигательные навыки улучшились.

По словам МакДональд, чем раньше родители привлекут детей к физическим активностям, тем вероятнее улучшится их состояние в будущем.
Теги : дети
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