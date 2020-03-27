27-03-2020 10:10 - Если бы мир не закрылся, умерло бы 40 млн27-03-2020 09:41 - Кто бы мог подумать: губернатор Ростовской области узнал, для чего японцы во время пандемии покупали так много туалетной бумаги27-03-2020 09:05 - Чем мы хуже китайцев? В Ростове-на-Дону военные построят медицинский модуль для инфицированных коронавирусом27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса27-03-2020 05:20 - Коронавирус у детей может дать тяжелые симптомы. Случай 10-летней девочки из Великобритании27-03-2020 03:50 - Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса27-03-2020 03:15 - В США создан тест на коронавирус, который показывает результат через 15 минут27-03-2020 02:11 - Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину27-03-2020 01:58 - Трамп рассказал, о чём говорили лидеры "Большой двадцатки"27-03-2020 01:51 - Меркель не хватает человеческого общения на карантине27-03-2020 01:35 - США стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом27-03-2020 01:28 - Проблемы с сердцем снижают шансы пациентов с коронавирусом на выздоровление27-03-2020 01:13 - Можно ли с обувью занести в дом коронавирус?27-03-2020 01:03 - Евросоюз согласен на "любую помощь" в борьбе с коронавирусом

Три последствия диабета при отсутствии лечения

Последствия диабета при отсутствии лечения
Диабет – одно из самых распространенных хронических заболеваний. Однако его главная сложность в том, что он может долгое время развиваться без каких-либо симптомов, негативно влияя на организм. Если данное заболевание не лечить, оно может привести к негативным последствиям. В частности, таким.

Давление и холестерин

Резистентность к инсулину, появляющаяся при диабете, негативно сказывается на уровнях «хорошего» холестерина, что приводит к повышению уровней «плохого» или триглицеридов.

Кроме этого, на фоне резистентности к инсулину сокращается просвет в узких артериях, что негативно сказывается на кровяном давлении, вызывая гипертонию.

Здоровье мозга

У людей с диабетом могут присутствовать нарушения кровотока в мозге, что в дальнейшем влияет на умственные функции. Для сохранения когнитивных способностей специалисты рекомендуют регулярные занятия спортом.

Проблемы с деснами

Люди, страдающие от диабета, чаще остальных сталкиваются с пародонтитом, который может привести к потере зубов. Частично это связано с тем, что повышенный уровень сахара модифицирует коллаген в тканях. Кроме этого, диабет повышает восприимчивость к инфекциям, которые также могут стать причиной пародонтита.
Теги : диабет, холестерин, гипертония
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Экстремальная диета Воина поможет мозгу
Если бы мир не закрылся, умерло бы 40 млн
Чем мы хуже китайцев? В Ростове-на-Дону военные построят медицинский модуль для инфицированных коронавирусом