Три последствия диабета при отсутствии лечения

Диабет – одно из самых распространенных хронических заболеваний. Однако его главная сложность в том, что он может долгое время развиваться без каких-либо симптомов, негативно влияя на организм. Если данное заболевание не лечить, оно может привести к негативным последствиям. В частности, таким.Резистентность к инсулину, появляющаяся при диабете, негативно сказывается на уровнях «хорошего» холестерина, что приводит к повышению уровней «плохого» или триглицеридов.Кроме этого, на фоне резистентности к инсулину сокращается просвет в узких артериях, что негативно сказывается на кровяном давлении, вызывая гипертонию.У людей с диабетом могут присутствовать нарушения кровотока в мозге, что в дальнейшем влияет на умственные функции. Для сохранения когнитивных способностей специалисты рекомендуют регулярные занятия спортом.Люди, страдающие от диабета, чаще остальных сталкиваются с пародонтитом, который может привести к потере зубов. Частично это связано с тем, что повышенный уровень сахара модифицирует коллаген в тканях. Кроме этого, диабет повышает восприимчивость к инфекциям, которые также могут стать причиной пародонтита.