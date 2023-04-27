Врач Гончарова: сокращение соли и прогулки улучшают состояние в магнитные бури

«В такие дни преследуют усталость, головокружение, ломота в теле, мигрени», - рассказала медик.

«И периодически бывать на свежем воздухе», - добавила медик.

Врач Гончарова напомнила в интервью, что периоды магнитных бур особенно тяжело переносятся метеочувствительными людьми (ухудшение самочувствия в эти дни могут ощущать многие).Врач проинформировала о том, что помогает улучшить состояние в магнитные бури. «Народным Новостям» Анна Гончарова сообщила, что геомагнитные колебания негативно отражаются на сосудистой и нервной системе. С учетом этого в рационе следует уменьшить дозировки соли. В нем должны присутствовать свежие овощи, фрукты, ягоды.Эндокринолог заметила, что здоровье сосудов помогает укрепить прием витамина D.Также важно, чтобы в неблагоприятный погодный период организм достаточно отдыхал – ему требуется полноценный сон, ослабление нагрузок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит выпиваемый утром стакан воды.

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