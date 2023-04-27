Врач Гончарова: сокращение соли и прогулки улучшают состояние в магнитные бури
Эндокринолог Анна Гончарова: в дни магнитных бурь следует чаще бывать на свежем воздухе, правильно питаться.
Врач Гончарова напомнила в интервью, что периоды магнитных бур особенно тяжело переносятся метеочувствительными людьми (ухудшение самочувствия в эти дни могут ощущать многие).
«В такие дни преследуют усталость, головокружение, ломота в теле, мигрени», - рассказала медик.
Врач проинформировала о том, что помогает улучшить состояние в магнитные бури. «Народным Новостям» Анна Гончарова сообщила, что геомагнитные колебания негативно отражаются на сосудистой и нервной системе. С учетом этого в рационе следует уменьшить дозировки соли. В нем должны присутствовать свежие овощи, фрукты, ягоды.
Эндокринолог заметила, что здоровье сосудов помогает укрепить прием витамина D.
Также важно, чтобы в неблагоприятный погодный период организм достаточно отдыхал – ему требуется полноценный сон, ослабление нагрузок.
«И периодически бывать на свежем воздухе», - добавила медик.
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Анна Гончарова
Здоровье
врач-эндокринолог
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