Пять плюсов для здоровья от выпитого утром стакана воды

Один из плюсов для здоровья от выпитого утром стакана воды – это помогает ускорить обмен веществ, сообщил портал «Eat this, Not that!», ссылаясь на исследования. После питья воды организму приходится приспосабливать температуру жидкости к температуре тела и выделять тепло, что стимулирует процессы пищеварения и метаболизма.Во время сна организм восстанавливается, при этом токсины расщепляются и готовятся к выведению. Вода, выпиваемая утром натощак, особенно хорошо подходит для быстрого вымывания расщепленных веществ.Проблемы с пищеварением, боль в животе, изжога или диарея часто бывают связаны с повышенной кислотностью в желудке. Употребление воды утром разбавляет кислоту и помогает предотвратить эти проблемы.Большинство людей знают, что при воспалении мочевого пузыря нужно много пить – по крайней мере, все те, кому приходилось сталкиваться с ним. Употребление жидкости также помогает избежать инфекций мочевого пузыря. Например, те, кто выпивает 1,5 литров воды в день, снижают их вероятность почти на 50 процентов.Когда мы пьем достаточно воды, это позитивно сказывается на состоянии кожи и волос. Нехватка воды способствует образованию морщин, прыщей или загрязнений, а волосы делает тусклыми и ломкими.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему каша на молоке является опасным завтраком.

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