Синяки не безвредны: шесть случаев, когда нужно провериться у врача

Синяки возникают при повреждении мелких кровеносных сосудов под кожей. Оно может вызываться травмой, ударом или падением. При этом из поврежденных кровеносных сосудов вытекает кровь и скапливается под кожей. В большинстве случаев синяки безвредны и заживают самостоятельно по мере того, как организм регенерирует и реабсорбирует кровь. Но в некоторых случаях при появлении синяков может потребоваться медицинская помощь, особенно если они возникают в сочетании с другими неблагополучными симптомами – об этом в разговоре с «МедикФорум» сообщил врач травматолог-ортопед Сергей Михайлов.Вот некоторые возможные случаи, когда синяки бывают не безвредны, и с ними нужно провериться у врача.Это может быть признаком нарушения свертываемости крови или повреждения более крупного кровеносного сосуда.Иногда это указывает на венерическое заболевание, такое как герпес, сифилис или гонорея.Когда синяки находятся близко к важной структуре тела, такой как мозг, это может привести к осложнениям и потребовать немедленной медицинской помощи. Если помимо гематомы возникают рвота, головокружение или потеря сознания, то скорее всего ушиб головы вызвал сотрясение мозга.Если внезапно без видимой причины на теле появилось несколько синяков и они не проходят спустя время, с ними нужно провериться у врача. Причиной этого могут быть разжижающие кровь лекарства или же заболевания, включая рак крови.Их появление говорит о риске повреждения органов, других внутренних структур. Если боль ощущается крайне сильной, необходимо провериться у врача.Если при возникновении синяка сустав болит так сильно, что с трудом двигается, следует обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках заболевания диабетом 2 типа.

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