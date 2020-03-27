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Медики назвали полезные продукты, которые могут навредить щитовидной железе

морская капуста

По статистике, у каждого второго россиянина есть проблемы с щитовидной железой. Особенно это выражено у тех, кто перешагнул 40-летний рубеж. Принято считать, что для щитовидной железы полезен йод, но при некоторых заболеваниях щитовидки употребление йода, напротив, нужно сокращать. Специалисты уверяют, что переизбыток йода не менее вреден, чем его недостаток.

Исходя из этих рекомендаций, не стоит увлекаться морской рыбой и водорослями. Допустимая норма приема подобной пищи – 2-4 раза в неделю.

Также людям, имеющим проблемы с щитовидной железой, необходимо избегать соевых продуктов. Особенно стоит воздерживаться от них в период гормональной терапии. Соя затрудняет всасываемость гормонов и негативно отражается на процессе лечения.
Теги : щитовидная железа, йод, морская капуста, гормональная терапия
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