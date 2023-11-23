Врач Лазуренко: пожилым крайне вредно перекусывать бутербродом с копченой колбасой

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бутерброд с ветчиной

Врач Наталья Лазуренко назвала самые вредные варианты перекусов в пожилом возрасте.

Врач Лазуренко сообщила, что пожилым людям крайне вредно перекусывать  бутербродом с копченой колбасой. Специалистка отметила, что старение организма изменяет работу пищеварения – при этом развивается ферментная недостаточность, ухудшается перистальтика кишечника и его способность усваивать из пищи полезные вещества.

«Бутерброды с различными острыми, солеными и копчеными колбасами даже в небольших количествах, будут нарушать процесс пищеварения в тонком кишечнике, где происходит основное всасывание. Организм не получит питательных веществ. При этом произойдет всплеск глюкозы и инсулина, что повлияет на сопутствующие заболевания», - предупредила Лазуренко в комментарии «Москве 24».

Также к числу крайне вредных перекусов для пожилых людей относятся продукты, содержащие сахар и белую муку, добавила медик. Эксперт напомнила, что мука, будучи простым углеводом, способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это, в свою очередь, становится значительной нагрузкой для эндокринного аппарата, перегружает поджелудочную железу. Подобные перекусы чем-то садким и мучным усугубляют развитие процессов, ассоциированных с ожирением и диабетом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пожилым людям в холода полезно есть бульоны.

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Наталья Лазуренко
Наталья Лазуренко
ЗОЖ
врач-диетолог, эндокринолог
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Теги : пожилые люди, вредные продукты, Наталья Лазуренко