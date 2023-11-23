Врач рассказывает о четырех продуктах, которыми следует перекусывать, если вы худеете

«Перекусы повышают уровень инсулина между приемами пищи и имеют тенденцию усиливать чувство голода. Старайтесь избегать перекусов, особенно в дни поста», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«При необходимости съешьте немного некрахмалистых овощей, кусочек сыра или немного ягод. Альтернативно, орехи являются отличным источником белка, клетчатки и микроэлементов», - советует врач-нутрициолог.

«Миндальная или кокосовая мука — хорошая низкоуглеводная альтернатива муке для выпечки — да, вы можете печь полезные лакомства», - объясняет Строков.

"Держитесь подальше от ультрапереработанного мяса, такого как бекон и салями. Если вы их едите, делайте это редко и в небольших количествах".

Почему важна физическая активность?





Врач предлагает худеющим придерживаться «средиземноморской диеты с умеренно низким содержанием углеводов». Важны такие продукты, как яйца, жирный йогурт, красочные овощи, молочные продукты и орехи.По мнению эксперта по снижению веса, людям, сидящим на диете, следует питаться полноценно, а не перекусывать в течение дня.Однако, если вы очень проголодались в течение дня, можно попробовать определенные продукты.Нутрициолог объяснил, что орехи являются хорошим источником белка, минералов и витаминов, а также полезных жиров и клетчатки.Он посоветовал, если их не употреблять в качестве закуски, их можно употреблять вместе с едой, тушеным мясом или салатом.Людям, сидящим на диете и предпочитающим орехи в качестве дневного перекуса, есть некоторые продукты, которых лучше избегать. Эксперт посоветовал худеющимЕще одна идея для перекуса, способствующего похудению, — этоАльтернатива: раздавите немного авокадо, которое очень сытно и богато полезными жирами, на тост или крекеры из цельнозерновой муки.Во всех своих подходах к снижению веса доктор советует худеющим запасаться высококачественными белками, такими как жирная рыба, креветки, курица, индейка или свинина.Если вы предпочитаете растительную пищу, выбирайте бобы эдамаме, молочные продукты, орехи и семена. Яйца также являются отличным источником белка и очень универсальны.Регулярная физическая активность не только поможет вам похудеть. Упражнения обеспечивает немедленную и долгосрочную пользу для здоровья. Физическая активность может улучшить здоровье вашего мозга, снизить риск заболеваний, укрепить кости и мышцы и улучшить вашу способность выполнять повседневную деятельность.Ранее МедикФорум писал о вреде селедки из-за высокого содержания соли.

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