Признак на кончиках пальцев предупреждает о начинающейся пневмонии
Если вы заметили этот красочный симптом, вам следует обратиться за медицинской помощью.
Как и многие другие заболевания, пневмония является заболеванием, наиболее опасным для уязвимых людей, включая пожилых и очень молодых.
Это происходит, когда легкие воспаляются, что обычно вызвано такой инфекцией, как грипп и COVID-19.
"Некоторые виды пневмонии на самом деле могут быть заразными, если инфицированные кашляют, чихают или разговаривают, выделяя в воздух капли из дыхательных путей, которые затем вдыхаются другими", - говорит врач-общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
В последние недели органы здравоохранения во всем мире выразили обеспокоенность в связи с ростом случаев пневмонии среди детей, зарегистрированным в Китае.
Хотя многие люди выздоравливают от пневмонии в течение недели, она может быть тяжелой, приводящей к госпитализации и даже смерти. Поэтому крайне важно выявить любые потенциальные признаки заболевания. Многие симптомы аналогичны симптомам легочной инфекции: кашель, одышка и боль в груди. Однако есть и более необычные знаки, которых вы, возможно, не ожидаете.
Один из таких знаков может появиться на пальцах.
"Посинение ногтей является «распространенным» симптомом пневмонии. Кожа, губы или кончики пальцев, которые выглядят синими, также могут сигнализировать о заболевании у детей. Симптомы пневмонии могут варьироваться от легких до тяжелых, в зависимости от того, что вызывает заболевание и насколько вы в целом здоровы", — объясняет Захарова.
Однако она предупреждает, что многие из распространенных симптомов могут быть ошибочно приняты за простуду или грипп.
Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
- Высокая температура, до 40,5С.
- Кашель с зеленоватой, желтой или кровавой слизью.
- Озноб, который заставляет вас трястись
- Ощущение, будто вы не можете отдышаться, особенно когда много двигаетесь.
- Чувствую себя очень уставшим
- Потеря аппетита
- Острая или колющая боль в груди (вы можете почувствовать ее сильнее, когда кашляете или делаете глубокий вдох)
- Сильно потею
- Быстрое дыхание и сердцебиение
- Спутанность сознания (у пожилых людей).
Но они могут включать в себя:
- Быстрое дыхание
- Затрудненное дыхание
- Высокая температура
- Кашель
- Хрипы.
«Симптомы у младенцев могут быть неопределенными, например, суетливость или проблемы с кормлением».
Если вы или ваш близкий человек испытываете симптомы пневмонии, вам следует обратиться к врачу общей практики или врачу-терапевту.
Вам следует позвонить в скорую или обратиться в отделение неотложной помощи, если:
- Вам трудно дышать: вы задыхаетесь, задыхаетесь и не можете говорить.
- У вас бледная, синяя или пятнистая кожа, губы или язык.
- Вы внезапно чувствуете растерянность – например, вы не знаете, где находитесь.
- Вы не можете разбудить ребенка, и он чувствует себя вялым.
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