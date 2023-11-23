Признак на кончиках пальцев предупреждает о начинающейся пневмонии

"Некоторые виды пневмонии на самом деле могут быть заразными, если инфицированные кашляют, чихают или разговаривают, выделяя в воздух капли из дыхательных путей, которые затем вдыхаются другими", - говорит врач-общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Посинение ногтей является «распространенным» симптомом пневмонии. Кожа, губы или кончики пальцев, которые выглядят синими, также могут сигнализировать о заболевании у детей. Симптомы пневмонии могут варьироваться от легких до тяжелых, в зависимости от того, что вызывает заболевание и насколько вы в целом здоровы", — объясняет Захарова.

Высокая температура, до 40,5С.

Кашель с зеленоватой, желтой или кровавой слизью.

Озноб, который заставляет вас трястись

Ощущение, будто вы не можете отдышаться, особенно когда много двигаетесь.

Чувствую себя очень уставшим

Потеря аппетита

Острая или колющая боль в груди (вы можете почувствовать ее сильнее, когда кашляете или делаете глубокий вдох)

Сильно потею

Быстрое дыхание и сердцебиение

Спутанность сознания (у пожилых людей).

Быстрое дыхание

Затрудненное дыхание

Высокая температура

Кашель

Хрипы.

«Симптомы у младенцев могут быть неопределенными, например, суетливость или проблемы с кормлением».

Вам трудно дышать: вы задыхаетесь, задыхаетесь и не можете говорить.

У вас бледная, синяя или пятнистая кожа, губы или язык.

Вы внезапно чувствуете растерянность – например, вы не знаете, где находитесь.

Вы не можете разбудить ребенка, и он чувствует себя вялым.

Как и многие другие заболевания, пневмония является заболеванием, наиболее опасным для уязвимых людей, включая пожилых и очень молодых.Это происходит, когда легкие воспаляются, что обычно вызвано такой инфекцией, как грипп и COVID-19.В последние недели органы здравоохранения во всем мире выразили обеспокоенность в связи с ростом случаев пневмонии среди детей, зарегистрированным в Китае.Хотя многие люди выздоравливают от пневмонии в течение недели, она может быть тяжелой, приводящей к госпитализации и даже смерти. Поэтому крайне важно выявить любые потенциальные признаки заболевания. МногиеОднако есть и болеекоторых вы, возможно, не ожидаете.Один из таких знаковОднако она предупреждает, что многие из распространенных симптомов могут быть ошибочно приняты за простуду или грипп.Когда у детей пневмония, симптомы обнаружить труднее.Если вы или ваш близкий человек испытываете симптомы пневмонии, вам следует обратиться к врачу общей практики или врачу-терапевту.Ранее МедикФорум писал о вреде селедки.

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