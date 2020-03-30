Чем может обернуться отказ от обеденного перерыва
Ученые определили, что отказ от полноценного обеденного перерыва приводит к существенным проблемам со здоровьем. Также это провоцирует снижение производительности труда. Специалисты утверждают, что отсутствие обеда чревато нарушением сна, пищеварения, расстройством внимания и другими нарушениями.
"Отказ от обеденного перерыва опасен своими негативными последствиями для здоровья. Систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка, а перекус на ходу увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта", - утверждают исследователи.
Примечательно, что польза обеденного перерыва заключается не только в пополнении запасов необходимых веществ, а также в банальном отдыхе от работы.
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