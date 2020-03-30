Чем может обернуться отказ от обеденного перерыва

"Отказ от обеденного перерыва опасен своими негативными последствиями для здоровья. Систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка, а перекус на ходу увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта", - утверждают исследователи.

Примечательно, что польза обеденного перерыва заключается не только в пополнении запасов необходимых веществ, а также в банальном отдыхе от работы.