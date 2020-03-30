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Причины и лечение повышенной волосатости у женщин

Почему у женщин может наблюдаться излишняя "волосатость"
Гирсутизм - именно так называется излишняя волосатость у представительниц прекрасного пола. Эта проблема доставляет массу дискомфорта, и женщины интенсивно с ней борются, однако не все понимают, что косметических средств может быть недостаточно.

Гирсутизм может быть вызван многими обстоятельствами. Это и наследственность, большой вес имеет национальная особенность. И нарушение менструального цикла, гормональный сбой, сбои в работе яичников. Не последнюю роль играет стресс, который в организме сопровождается повышением уровня глюкокортикоидов. Проблема проявляется и при увеличенном размере коры надпочечников.

В редких случаях излишней волосатостью могут сопровождаться опухоли во внутренних органах. Среди внешних катализаторов гирсутизма основное место занимает прием анаболических стероидов, иммунодепрессантов, кортикостероидов. Но бороться с этим можно и нужно. Прежде всего следует начать с лабораторной диагностики крови на гормоны. При гирсутизме наблюдается нарушение уровня тестостерона, андростендиона, кортизола. После этого эндокринолог должен назначить лечение или последующие анализы.

Как правило, при медикаментозной терапии назначаются препараты с антиандрогенным эффектом. Нередко женщинам, страдающим повышенной волосатостью, рекомендуют ограничить время пребывания на солнце, так как ультрафиолетовые лучи стимулируют рост волос. Важную роль при борьбе с гирсутизмом играет питание. Женщины, страдающие такой проблемой, должны снизить количество потребляемых жиров и увеличить количество клетчатки, овощей и фруктов.
Теги : гирсутизм, волосы, женщины
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