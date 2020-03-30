Правильно подобранный бюстгальтер - залог женского здоровья

Специалист утверждает, что женщинам с большой грудью просто необходимо носить бюстгальтер в течение всего дня. Отказываясь от этого предмета одежды, представительницы прекрасно пола рискуют не только получить растяжки на груди, но и растяжку связок, что может привести и к ухудшению циркуляции крови, и к образованию застойных явлений в тканях.В свою очередь группа австралийских ученых обнародовала результаты своего исследования, в ходе которого было выявлено, что неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной мигреней, хронических болей в спине и деформации шейного отдела позвоночника. Проблема возникает тогда, когда женщины подбирают для себя слишком тесные, нарушающие кровообращение модели. Особенную опасность, по мнению австралийцев, представляют модели с эффектом "пуш-ап"