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Правильно подобранный бюстгальтер - залог женского здоровья

Как женское здоровья связано с бюстгальтером

Бюстгальтер - не просто укоренившийся в женском гардеробе предмет одежды, а еще незаменимая для женского здоровья вещь. О его необходимости уверенно заявляет главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Специалист утверждает, что женщинам с большой грудью просто необходимо носить бюстгальтер в течение всего дня. Отказываясь от этого предмета одежды, представительницы прекрасно пола рискуют не только получить растяжки на груди, но и растяжку связок, что может привести и к ухудшению циркуляции крови, и к образованию застойных явлений в тканях.

В свою очередь группа австралийских ученых обнародовала результаты своего исследования, в ходе которого было выявлено, что неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной мигреней, хронических болей в спине и деформации шейного отдела позвоночника. Проблема возникает тогда, когда женщины подбирают для себя слишком тесные, нарушающие кровообращение модели. Особенную опасность, по мнению австралийцев, представляют модели с эффектом "пуш-ап"
Теги : женщины, грудь, бюстгальтер
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