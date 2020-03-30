5 болезней, вызываемых грязной водой
Употребление сырой или грязной воды может спровоцировать несколько тяжелых болезней. О них необходимо знать, чтобы более внимательно утолять жажду.
Диарея. Самая распространенная болезнь, вызываемая грязной водой. Её причиной бывают размножающиеся в грязной воде вирусы. Впрочем, диарею могут спровоцировать бактерии и паразиты, также обитающие в этой жидкости.
Холера. Распространяется бактериями Vibrio cholerae, которые встречаются в грязной воде. Передается человеку через воду или пищу, в которую угодили частички фекалий. Эпидемии холеры довольно часто происходят в бедных странах Азии и Африки.
Гепатит А. Инфекционная болезнь, поражающая печень. Распространяется либо через непосредственный контакт с зараженными и пациентами, либо после употребления грязной воды, содержащей остатки фекалий.
Брюшной тиф. Когда-то эпидемии этой болезни уносили в России сотни тысяч людей. Тиф распространяется бактерией под названием Salmonella typhi. Передаётся через зараженные продукты питания или воду.
Малярия. Переносится самками москитов, которые утоляют жажду в загрязнённых источниках. Симптомы малярии включают лихорадку, головные боли и озноб. В тяжелых случаях малярия может приводить к таким осложнениям, как пневмония, тяжелая анемия, кома и смерть, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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