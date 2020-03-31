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Ношение галстука опасно для мозга

Последствия ношения галстука

Ученые из Медицинского центра Университета Шлезвиг-Гольштейна в Германии определили, что ношение галстука негативно отражается на головном мозге. Галстук уже давно является неотъемлемым аксессуаром банковских и биржевых работников, а также сотрудников государственных ведомств.

Оказалось, что мужчины, которые регулярно носят галстуки, больше подвержены различным нарушениям в мозге из-за нарушения кровообращения. 

"Ношение галстука может отрицательно сказаться на кровоснабжении мозга и нанести урон организму", - утверждают немецкие ученые.

Наиболее негативный эффект от ношения галстука возникает из-за сдавливания сонной артерии и яремных вен. Исследователи рекомендуют мужчинам периодически снимать или существенно ослаблять галстуки.
Теги : галстуки, кровообращение, мозг, сонная артерия
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