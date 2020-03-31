Ношение галстука опасно для мозга

"Ношение галстука может отрицательно сказаться на кровоснабжении мозга и нанести урон организму", - утверждают немецкие ученые.

Оказалось, что мужчины, которые регулярно носят галстуки, больше подвержены различным нарушениям в мозге из-за нарушения кровообращения.Наиболее негативный эффект от ношения галстука возникает из-за сдавливания сонной артерии и яремных вен. Исследователи рекомендуют мужчинам периодически снимать или существенно ослаблять галстуки.