Как правильно чистить уши и почему ушные палочки опасны

Конечно, уши нужно мыть, но делать это нужно аккуратно и правильно. Обычные ватные палочки для этого не подходят, убирать излишки серы рекомендуется специальными палочками с ограничителями. Ни в коем случае нельзя использовать спички, зубочистки, булавки, спицы для вязания и прочие сомнительные предметы, применять ушные свечи, которые могут не только травмировать ухо, но и спровоцировать ожог.Ушная сера - не побочный продукт тела человека. Она выполняет защитную функцию ушного канала, препятствуя проникновению пыли, грязи и воды. Благодаря сере в слуховом проходе достигается оптимальная влажность и температура. Поэтому не стоит чистить уши каждый день или даже через день. Отоларингологи рекомендуют заниматься гигиеной ушей раз в 7-10 дней.