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Как правильно чистить уши и почему ушные палочки опасны

Правильная чистка ушей

Не многим известно о том, что банальное очищение уха от серы, может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. По данным The Journal of Pediatrics, в США за 20 лет 263 338 детей до 18 лет имели травмы уха, связанные с применением ватных наконечников.

Конечно, уши нужно мыть, но делать это нужно аккуратно и правильно. Обычные ватные палочки для этого не подходят, убирать излишки серы рекомендуется специальными палочками с ограничителями. Ни в коем случае нельзя использовать спички, зубочистки, булавки, спицы для вязания и прочие сомнительные предметы, применять ушные свечи, которые могут не только травмировать ухо, но и спровоцировать ожог. 

Ушная сера - не побочный продукт тела человека. Она выполняет защитную функцию ушного канала, препятствуя проникновению пыли, грязи и воды. Благодаря сере в слуховом проходе достигается оптимальная влажность и температура. Поэтому не стоит чистить уши каждый день или даже через день. Отоларингологи рекомендуют заниматься гигиеной ушей раз в 7-10 дней. 
Теги : уши, гигиена
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