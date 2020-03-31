Легкий способ сделать "голливудскую" улыбку

Первое место в этом вопросе уверенно занимает кальций, недостаток которого чреват разрушением эмали. Чтобы пополнить запасы этого элемента в организме употребляйте в пищу: твёрдые и мягкие сыры, яйца, мясо, все виды капусты. А микротрещины на эмали скорее всего сигнализируют о недостатке фтора. Если беспокоит эта проблема ешьте больше рыбы и морепродуктов.За чувствительность зубов несет ответственность нехватка магния. Чтобы не страдать при каждом приеме пищи добавьте в рацион кабачки, тыкву, свеклу, бобовые, картофель, виноград и сухофрукты.Белоснежная улыбка - это заслуга фосфора. Этот элемент можно найти в красном мясе, рыбе, гречневой крупе, молочных продуктах и фасоли. Кровоточивость десен может свидетельствовать о том, что ваш организм нуждается в витамине РР. В этом случае в рацион должны быть введены орехи, индейка, морепродукты, говядина и морская рыба.