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Легкий способ сделать "голливудскую" улыбку

Как сделать улыбку здоровой и белоснежной

Чтобы улыбка была красивой, она должна быть здоровой. Конечно, основными условиями здоровья ротовой полости являются регулярные визиты к стоматологу и личная гигиена. Однако, не последнее место занимает и правильное питание.

Первое место в этом вопросе уверенно занимает кальций, недостаток которого чреват разрушением эмали. Чтобы пополнить запасы этого элемента в организме употребляйте в пищу: твёрдые и мягкие сыры, яйца, мясо, все виды капусты. А микротрещины на эмали скорее всего сигнализируют о недостатке фтора. Если беспокоит эта проблема ешьте больше рыбы и морепродуктов. 

За чувствительность зубов несет ответственность нехватка магния. Чтобы не страдать при каждом приеме пищи добавьте в рацион кабачки, тыкву, свеклу, бобовые, картофель, виноград и сухофрукты.

Белоснежная улыбка - это заслуга фосфора. Этот элемент можно найти в красном мясе, рыбе, гречневой крупе, молочных продуктах и фасоли. Кровоточивость десен может свидетельствовать о том, что ваш организм нуждается в витамине РР. В этом случае в рацион должны быть введены орехи, индейка, морепродукты, говядина и морская рыба.
Теги : улыбка, ротовая полость, зубы
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Как выводить токсины из организма в период пандемии
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Легкий способ сделать "голливудскую" улыбку