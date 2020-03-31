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Зачем нужен витамин В12 и где его добывать

Зачем нужен В12 и где его взять

Член Российского общества нутрициологов и диетологов Ольга Перевалова рассказала о важности витамина В12.

"Витамин В12 влияет на усвоение железа в организме, на перенос кровью кислорода к тканям. Кроме того, гемоглобин напрямую зависит от усвоения В12. При достаточном потреблении мяса, печени, железосодержащей пищи, овощей, зелени, рыбы и бобовых удержать этот витамин в норме можно", — утверждает специалист.

Этот важный элемент содержится в говядине, баранине, креветках, лососе и телячьей печени. Приемлемый объем В12 можно получить, употребляя в пищу водоросли и тофу. Однако в растительной пище, в сравнении с продуктами животного происхождения, количество витамина намного меньше, а значит порции этих продуктов должны быть намного больше.

Помимо этого, пищевая промышленность производит специально насыщенные витамином В12 продукты: это и специальные зерновые завтраки, и соевое молоко, и пищевые дрожжи. Если вы не привыкли заморачиваться с питанием, что не очень хорошо, но все же не редкость, в аптеках можно приобрести ампулы с В12. 
Теги : витамин В12
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Как выводить токсины из организма в период пандемии
Зачем нужен витамин В12 и где его добывать
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