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Психические расстройства после первых родов снижают вероятность последующих беременностей

Психические расстройства матери опасны для будущих детей
Женщины, столкнувшиеся после первых родов с депрессией, тревожностью, манией или шизофренией с меньшей вероятностью решатся завести следующего ребенка.

Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, продемонстрировало, что если женщины в первые полгода жизни ребенка сталкивались с послеродовыми психическими расстройствами, только 69% из них готовы были рожать снова. При отсутствии проблем психического характера, на второго и последующих детей были настроены 82% матерей.

Предыдущие исследования показали, что порядка 3% женщин страдают от психических расстройств в первые три месяца после родов. 

Доктор Сяоцинь Лю из Орхусского университета в Дании и ее коллеги проанализировали данные более 414 тыс. женщин, впервые родивших живого ребенка в период с 1997 по 2015 год в Дании. Они следили за женщинами в течение максимум 19,5 лет до следующего рождения, эмиграции, смерти, их 45-летия или июня 2016 года. В общей сложности 4327 (1%) женщин страдали психическими расстройствами после рождения первого ребенка.
Теги : послеродовая депрессия, дети
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Психические расстройства после первых родов снижают вероятность последующих беременностей
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