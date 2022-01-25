Жертвам деменции лучше не менять врачей
Пациенты со старческим слабоумием, которые постоянно встречаются с одним и тем же врачом общей практики, впоследствии имеют более крепкое здоровье. Они также на 10% реже попадают в больницы, как показало исследование ученых из Университета Эксетера.
Старческое слабоумие - неизлечимое и неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое лишает человека памяти и возможности вести независимую жизнь. Существующими средствами невозможно не только вылечить эту болезнь, но даже и остановить её, и вся терапия направлена только на сглаживание симптомов вроде повышенной нервной возбудимости и депрессии. И вот исследование британских учёных показало, что пациенты с деменцией, которые регулярно встречаются с одними и теми же врачами общей практики, обладают более крепким здоровьем. Вполне возможно, что они привыкают к врачам, и смена специалиста не вызывает у них эмоционального стресса.
Кроме того, при визитах к одному и тому же врачу более высокие шансы получения максимально удачно выбранных лекарств, которые вызывают минимальные побочные эффекты. Таковы итоги исследования с участием 9 000 пациентов. Оно показало, что посещающие регулярно одного и того же врача пациенты со старческим слабоумием на 10% реже госпитализируются в течение года.
Кроме того, они на 35% реже сталкиваются с делирием - тяжёлым состоянием спутанности сознания, которое нередко наблюдается при различных видах деменции. Эксперты утверждают, что несменяемость врача в этом деле очень важна, поскольку это позволяет медикам лучше улавливать все нюансы развития болезни и правильно понимать возникающие у больных необходимости. К сожалению, в условиях коронавирусной пандемии регулярные приёмы у врачей общей практики во многих странах мира были нарушены. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эксетера
Медицина
университет в Юго-Западной Англии. Большая часть подразделений расположена в городе Эксетер, графство Девон. Входит в состав элитной группы университетов «Рассел».
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