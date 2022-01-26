Совет Федерации против локдауна
Сенатор Совета Федерации Владимир Круглый полагает, что на сегодняшнем этапе вводить локдаун в России нет необходимости. Это связано с тем, что количество госпитализаций не растёт вслед за числом заражений.
С каждым днём количество заразившихся коронавирусом в нашей стране стремительно увеличивается, все регионы обновляют абсолютные рекорды за весь период пандемии. В России распространяется штамм Омикрон, который в десятки раз более заразен, чем предыдущая версия. К счастью, Омикрон не вызывает в большинстве случаев тяжелые формы болезни, при которых человек нуждается в госпитализации. Хотя уровень госпитализаций растёт, но не такими же темпами.
Именно поэтому в Совете Федерации пока не видят необходимости вводить всеобщий карантин. Такое мнение высказал сенатор и врач Владимир Круглый. Он подчеркнул, что если нагрузка на систему оказания стационарной медицинской помощи увеличится пропорционально количеству заболевших, такой карантин всё-таки придётся вводить. При этом сейчас власти регионов обладают полномочиями вводить какие-либо ограничения в пределах своей территории.
Ранее российские власти также говорили о том, что если в стране останется менее 15% свободных коек в медицинских учреждениях из-за наплыва больных с коронавирусом, то это станет поводом для введения жестких ограничений. Но опыт некоторых стран показывает, что вполне можно обойтись без общенациональных локдаунов и добиться естественного затухания пятой волны, которая может, вполне возможно, оказаться последней масштабной атакой пандемии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Круглый
Медицина
Врач-педиатр, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Федерального Собрания с 24 сентября 2014 года.
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