Эффективность «Спутника V» против Омикрона станет известна в феврале
Несмотря на то, что российские учёные неуклонно говорят о более высокой эффективности нашей вакцины против штамма Омикрон, каких-либо научных подтверждений этому пока не опубликовано. И лишь в начале следующего месяца, как заявили в Центре имени Гамалеи, эти данные появятся в печати.
Эксперты Центра им. Гамалеи, в котором разработали вакцину «Спутник V», сейчас анализируют её эффективность в отношении штамма Омикрон. В начале следующего месяца, как заявил заместитель директора центра Денис Логунов, будут опубликованы конкретные данные, касающиеся этой вакцины. Пока же врачи и ученые оперируют результатами клинической практики, которые показывают, что «Спутник V», вероятно, более эффективен в отношении Омикрона, чем все прочие западные вакцины.
Логунов подчеркнул, что на прошедших через вакцинацию и особенно через бустерные инъекции приходится значительно меньшая пропорция госпитализаций, чем на тех, кто что через вакцинацию не проходил. Вероятно, это связано еще и с тем, что число прошедших ревакцинацию в нашей стране исчисляется всего несколькими миллионами человек, и такие люди чисто арифметически гораздо реже попадают в больницы. Все конкретные цифры с поправкой на разного рода погрешности должны быть опубликованы в феврале, хотя ранее их обещали опубликовать в январе.
Эксперты не раз говорили, что вакцина «Спутник V» демонстрирует в два раза более высокую активность в деле нейтрализации вируса штамма Омикрон, чем самый популярный в мире препарат от компании Pfizer. Эта информация основана на данных, переданных итальянскими учёными из Института Спалланцани. Данные пока лишь были озвучены, но не опубликованы в авторитетных международных изданиях, предусматривающих независимую научную проверку информации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Денис Логунов
Медицина
Российский учёный-микробиолог, специалист в области медицинской микробиологии, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН. Заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
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