Эффективность «Спутника V» против Омикрона станет известна в феврале

Денис Логунов

Медицина

Российский учёный-микробиолог, специалист в области медицинской микробиологии, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН. Заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи