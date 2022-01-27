Ученые нашли панацею от остеоартрита
По данным ВОЗ, 343 млн человек в мире страдают от остеоартрита. Он не только создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения, но и увеличивает риск развития сердечных заболеваний. К сожалению, единственной терапией на данный являются анальгетики.
Однако ученые из Нью-Йоркского университета, лидером которых стал Джин Ким Монклер, профессор химической и биомолекулярной инженерии, наметили прогресс в вопросе лечения остеоартрита. В новом исследовании, опубликованном в журнале Elsevier Biomaterials, они описали разработанное ими соединение, которое может достигать суставной щели и оставаться в ней, обеспечивая эффективность, достаточную для подавления воспаления.
Комплекс состоит из рекомбинантного белкового блок-полимера. Соединение может образовывать пористый сетчатый гель при физиологической температуре, что делает его отличным кандидатом на роль биоматериалов для инъекций.
Ученые провели успешные исследования in vitro. В дальнейшем они планируют исследовать использование более высоких доз и повторное введение лекарства в более крупных когортах.
Ранее ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса.
Джин Ким Монклер
Медицина
Профессор химической и биомолекулярной инженерии из Нью-Йоркского университета
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