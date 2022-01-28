«СМ-Клиника» открывает филиал в Иванове

ГК «СМ-Клиника»

(*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ)

Открытие состоится 29 января. Новая клиника в Иванове имеет семейный формат: здесь будут принимать и взрослых пациентов, и детей от рождения до совершеннолетия. Приём будут вести врачи по более чем 30 медицинским направлениям. Среди них как самые востребованные (терапия, педиатрия, хирургия и пр.), так и «узкие», например, пульмонология и гематология. Для обследований и лечебных процедур используется современное оборудование из Германии, Японии и других стран.Диагностические возможности клиники представлены ультразвуковыми исследованиями, функциональной и лабораторной диагностикой. Лаборатория будет работать в том числе в экспресс-режиме (подготовка анализов за 1–2 часа). Еще одно направление диагностики - гастро- и колоноскопия. Пройти это обследование можно будет как амбулаторно, так и в дневном стационаре для взрослых. Кстати, в дневном стационаре желающие смогут выполнить не только диагностику, но и пройти курсы капельного лечения, и небольшие хирургические вмешательства, не требующие госпитализации. Также в планах - запуск отделения лучевой диагностики с рентген-аппаратом и компьютерным томографом.В ближайшем будущем в клинике предполагается развитие такого направления, как флебология, с возможностью лечения варикозной болезни нижних конечностей по актуальной мировой методике - клеевой облитерации вен. Это лечение пораженных сосудов с помощью медицинского клея. Процедура имеет незначительное число противопоказаний, следовательно, подходит большой части пациентов. Обычно лечение одной вены занимает около часа, при этом после проведения клеевой облитерации не требуется реабилитационный период - пациент может сразу же вернуться к привычному образу жизни без ношения компрессионного трикотажа.Если пациент из Иванова решит, например, пройти хирургическое лечение в одном из московских центров «СМ-Клиника», ему будет доступна услуга онлайн-консилиума со специалистами местного и столичного медцентра и возможность пройти предоперационную подготовку в ивановской клинике.Также в новой клинке пациентам будут предложены услуги по иммунопрофилактике, физиотерапии, подготовке необходимой документации.Среди сервисных решений, облегчающих получение медицинской помощи, следует назвать круглосуточный контактный центр (дополнительная информация, запись на прием), возможности личного кабинета (самостоятельная запись к врачам, получение результатов большинства анализов и назначений), работу заместителя главного врача по сервису — сотрудника, занимающегося решением в клинике всех немедицинских вопросов.В настоящее время в центрах холдинга «СМ-Клиника» трудоустроено более трех тысяч врачей. Все они регулярно проходят необходимые курсы повышения квалификации, многие выступают на конференциях, преподают, публикуют научные работы.