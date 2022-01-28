Дания снимает все ограничения в разгар пандемии
Власти Дании приняли решение отказаться практически от всех существующих ограничений, включая масочный режим, чтобы вернуться к обычной жизни до пандемии. Несмотря на тот факт, что количество зараженных в этой стране продолжает увеличиваться.
Дания через несколько дней отменит все существующие ограничения, это произойдёт уже в следующий вторник. Премьер-министр объявила о том, что нация возвращается к нормальной жизни - той, которую она знала до коронавируса. А причина в том, что болезнь больше не угрожает сообществу. Таким образом появляется первая страна в пределах Евросоюза, которая снимает абсолютно все ограничения, несмотря на целый вал заражений, вызванных штаммом Омикрон.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен похвалила высокий уровень вакцинации в стране, благодаря которому и удаётся отказаться от ограничений. По её мнению, уровень защиты от прививок достаточен для того, чтобы противостоять гораздо менее летальному варианту Омикрон. Она попрощалась с ограничениями и призвала датчан начать радоваться той жизни, от которой они уже успели отвыкнуть.
По мнению премьер-министра, вакцины являются супероружием и очень мощной защитой против любых штаммов. Это может стать прецедентом для других европейских стран, так как штамм Омикрон преимущественно вызывает среди вакцинированного населения умеренные симптомы, а смертность можно сопоставить с летальностью при эпидемии гриппа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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