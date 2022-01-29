Ставропольские медики готовы к борьбе с «омикроном»

Врачи амбулаторно-поликлинического звена системы здравоохранения Ставропольского края прошли специальную подготовку в связи с распространением нового штамма «Омикрон» и готовы к лечению больных коронавирусом. «Омикрон» распространяется стремительно, но вместе с тем протекает гораздо легче, у него меньше период скрытой клиники, чем у дельта-штамма. Одновременно, растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, – об этом сообщил министр здравоохранения СК Владимир Колесников.

В связи с этим, было принято решение об усилении кадрами из других отделений медиков, терапевтического направления. В регионе этот вопрос был решен за счёт медработников, проводивших диспансеризацию населения, которая сейчас временно приостановлена. Они будут также принимать пациентов в поликлиниках или помогать бригадам скорой медицинской помощи.При этом, Владимир Колесников подчеркнул, что узкие медицинские специалисты работают в штатном режиме и принимают людей согласно записи. Медицинская помощь оказывается без перебоев всем нуждающимся.Для снижения напряжённости в медицинских лабораториях будет закуплена партия 100 тыс. штук экспресс-тестов на коронавирус, которые смогут проводить врачи «скорой помощи» прямо в домашних условиях. Планируется, что тестирование в скором времени пойдёт, что называется, в массы и станет возможным сдать ПЦР на ковид в общественных местах, этот вопрос сейчас прорабатывается профильным краевым ведомством.Ранее МедикФорум сообщал , что жителям Дагестана рассказали что делать в случае острого ОРВИ или бессимптомного Covid-19.