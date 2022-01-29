Жителям Дагестана рассказали что делать в случае острого ОРВИ или бессимптомного Covid-19

– Ваши действия: Оставайтесь дома; При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в Вашу поликлинику. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены. Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы. Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа), – рассказала министр Татьяна Беляева.

Так пациенты, которые были вакцинированы или болели коронавирусом не более полугода назад, но заболели и получили положительный тест вновь, медики рекомендуют самоизолироваться и получить листок нетрудоспособности, при этих условиях и отсутствии всяческих симптомов, лечение не требуется.Также министр здравоохранения Дагестана сообщила, что важно делать, в случае если у вас в период пандемии отмечен кашель, боль в горле, невысокое повышение температуры, но для людей моложе 60 лет, без хронических заболеваний, а также не относящимся к гриппе риска.При таком самочувствии человеку необходимо контролировать температуру тела минимум три раза в день, употреблять больше жидкости (воду или теплый чай). Можно применять противовирусные препараты, спреи в нос и для горла – это поможет стабилизировать самочувствие, однако беременным женщинам важно принимать лекарственные препараты только по назначению врачу.Также жителям республики Дагестан рекомендовано в случае, когда температура тела держится больше двух дней выше 38 С, позвонить в поликлинику, чтобы получить рекомендации терапевта по дальнейшему лечению.Медики подчёркивают, что приём антибиотиков, без назначения врача запрещены и могут негативно сказаться на здоровье. Вызов скорой медицинской помощи будет оправдан, когда имеются давящие боли в груди, а дыхание становится затруднённым у пациента.Специалисты отмечают, что для нового штамма "омикрон" характерны щадящие первые признаки, которые очень схожи с лёгкой простудой, но их нельзя выпускать из виду, оставлять без должного лечения, так как этот тип коронавирусной инфекции способен к быстрому переносу (заражению людей), может сказаться на работе внутренних органов, в случае имеющихся хронических заболеваний.Ранее МедикФорум сообщал , что Губернатор Ставропольского края заявил, что коронавирус не должен «затмить» работу медицины в целом.