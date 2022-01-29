Жителям Дагестана рассказали что делать в случае острого ОРВИ или бессимптомного Covid-19
МедикФорум стало известно, что в связи с возросшим числом случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ специалисты республиканского Минздрава решили подготовить специальную памятку для населения, которая поможет сориентироваться, понять свои дальнейшие шаги.
Так пациенты, которые были вакцинированы или болели коронавирусом не более полугода назад, но заболели и получили положительный тест вновь, медики рекомендуют самоизолироваться и получить листок нетрудоспособности, при этих условиях и отсутствии всяческих симптомов, лечение не требуется.
Также министр здравоохранения Дагестана сообщила, что важно делать, в случае если у вас в период пандемии отмечен кашель, боль в горле, невысокое повышение температуры, но для людей моложе 60 лет, без хронических заболеваний, а также не относящимся к гриппе риска.
– Ваши действия: Оставайтесь дома; При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в Вашу поликлинику. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены. Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы. Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа), – рассказала министр Татьяна Беляева.
При таком самочувствии человеку необходимо контролировать температуру тела минимум три раза в день, употреблять больше жидкости (воду или теплый чай). Можно применять противовирусные препараты, спреи в нос и для горла – это поможет стабилизировать самочувствие, однако беременным женщинам важно принимать лекарственные препараты только по назначению врачу.
Также жителям республики Дагестан рекомендовано в случае, когда температура тела держится больше двух дней выше 38 С, позвонить в поликлинику, чтобы получить рекомендации терапевта по дальнейшему лечению.
Медики подчёркивают, что приём антибиотиков, без назначения врача запрещены и могут негативно сказаться на здоровье. Вызов скорой медицинской помощи будет оправдан, когда имеются давящие боли в груди, а дыхание становится затруднённым у пациента.
Специалисты отмечают, что для нового штамма "омикрон" характерны щадящие первые признаки, которые очень схожи с лёгкой простудой, но их нельзя выпускать из виду, оставлять без должного лечения, так как этот тип коронавирусной инфекции способен к быстрому переносу (заражению людей), может сказаться на работе внутренних органов, в случае имеющихся хронических заболеваний.
Ранее МедикФорум сообщал, что Губернатор Ставропольского края заявил, что коронавирус не должен «затмить» работу медицины в целом.
Татьяна Беляева
Здоровье
Министр здравоохранения Республики Дагестан
Оставить комментарий