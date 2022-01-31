В мире произведено более 400 млн доз вакцины «Спутник V»
Российский препарат для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» является одной из самых популярных и востребованных вакцин в мире. В настоящее время в гражданский оборот введено более 400 млн доз этой вакцины.
Значительная часть из этого количества направлена за границу, поскольку россияне всё ещё очень неохотно вакцинируются препаратом. Академик Александр Гинцбург считал, что количество прививок в сутки надо увеличить в 10 раз, чтобы защититься от Омирона. Так, в нашей стране лишь 83,6 млн человек сделали прививки хотя бы одним компонентом. Причём в это количество входят как получившие один или два компонента, так и ревакцинированные, то есть те же самые люди посчитаны дважды. Реальный уровень коллективного иммунитета едва превышает 51%, это являлось основной причиной катастрофической смертности российского населения в 2021 года.
Что до препарата «Спутник V», то он одобрен в 71 стране мира, где проживает более 4 млрд человек. Этот препарат был изготовлен на основе давно проверенной векторной платформы, и ранее на ней же выпускали вакцины против лихорадки Эбола и Ближневосточного респираторного синдрома. Для модификации требовалось лишь изменить состав белка в этой платформе, что было сделано очень быстро. Уже в марте 2020 года «Спутник V» фактически был готов, и первыми его испытали сотрудники Центра имени Гамалеи.
«Спутник V» является единственной российской вакциной с международно признанной эффективностью. Только об этом препарате были опубликованы исследования в независимых и ведущих мировых научных изданиях. Два других наших препарата пока не удостоились такой чести, они подвергаются серьезному скепсису даже среди отечественных ученых. Последнее по времени исследование по поводу «Спутник V», проведённое итальянскими учёными, вновь продемонстрировало его высочайший потенциал даже в борьбе со штаммом Омикрон. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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