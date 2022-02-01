Один укол против всех вирусов гриппа
Исследователи из Имперского колледжа Лондона пытаются создать универсальную вакцину от всех штаммов гриппа. В её основу будет положен гемагглютинин.
В настоящий момент все вакцины делаются на основе ослабленной версии белка гемагглютинина, который обитает на поверхности вирусов гриппа. Этот белок помогает вирусам присоединяться к здоровым клеткам перед тем, как туда проникнуть и начать размножаться, чтобы впоследствии распространяться по организму. В вакцинах находятся ослабленные версии гемагглютинина, так что иммунная система будет распознавать их и производить антитела. И если впоследствии в организм проникнет настоящий вирус, то антитела заблокируют его довольно быстро на основе имеющейся памяти о белке.
Однако почти все значительные генетические мутации, которые происходят с гриппом, случаются на головке этого белка. Как только мутация осуществляется, антитела уже не так активно атакуют вирус. Если попытаться сделать универсальную вакцину, то она должна нацеливаться не на головку белка, а на ту область, где гемагглютинины соединяются непосредственно с вирусом. Здесь мутации осуществляются гораздо реже, чем на головке, а существующий тут генетический материал очень важен для выживания вируса. Причём он практически идентичен для всех вариантов гриппа, что и делает его идеальной мишенью для той самой универсальной вакцины.
Учёные из Имперского колледжа Лондона подчеркивают, что данная область вируса не может быстро мутировать, как это происходит с головкой белка. Воздействие именно на неё будет летальным для вируса. И новые универсальные вакцины станут ориентироваться именно на удар в эту область. Подобные вакцины, как надеются учёные, активируют иммунную систему для производства антител, которые будут бить именно в данную область. И для них будет всё равно, какой именно штамм гриппа попал в организм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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