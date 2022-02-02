Непривитые в 23 раза чаще попадают в больницы
Вероятность не получившего прививки от коронавируса человека тяжело заболеть и оказаться на больничной койке в 23 раза выше, чем у тех, кто прошёл через уколы. Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.
Эксперты из США арифметически подсчитали, какова вероятность отказавшихся по тем или иным причинам от вакцинации людей оказаться в больницах из-за коронавируса. Она в 23 раза выше, по сравнению с теми, кто привился вовремя и прошёл через ревакцинацию. Расчёты сделаны на основе статистики по Лос-Анджелесу, которая собиралась с 7 ноября 2021 года по 9 января 2022. Самым высоким был именно показатель госпитализаций непривитых пациентов.
По Лос-Анджелесу количество госпитализаций среди не прошедших через прививки было в 23 раза выше, чем у получивших ревакцинацию и бустерные уколы и в 5,3 раза выше, по сравнению с теми, кто успел пройти полный курс, но не получил ревакцинации. Также отказавшиеся от прививок гораздо чаще оказывались в реанимации и подключались к аппаратам искусственной жизнедеятельности, а это является уже очень плохим сигналом. Вероятность летального исхода здесь приближается к 40-50%.
Отметим, что у непривитых был выше и уровень заболеваемости в целом. Так, отказавшиеся от прививок заболевали COVID-19 в 3,6 раза чаще, чем непривитые, а прошедшие через ревакцинацию заражались коронавирусом в 5,3 раза реже. Российский препарат от коронавируса «Спутник V» демонстрирует еще более впечатляющую статистику в отношении заболеваемости и госпитализаций из-за коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
CDC
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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