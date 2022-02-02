Тест на мазок предскажет рак груди
В ближайшем будущем специальные мазки помогут предсказывать развитие опухолей яичников и молочных желез. Такое мнение высказали авторы сразу двух независимых исследований.
Тесты на мазок в один прекрасный день будут использоваться для диагностики ранней стадии рака яичника и груди, когда лечение является наиболее эффективным. Два независимых исследования показали, что изменения ДНК в шейке матки позволяют получить предупреждающие сигналы о наличии опухолей в других частях тела. Обычно эти тесты применяются для определения аномалий в клетках, которые могут сформироваться позднее в рак шейки матки.
Но исследователи из Университета Инсбрука в Австрии обнаружили, что по этим же мазкам можно узнать и о других опухолях. В исследованиях с участием более тысячи женщин тесты предсказали рак практически в 70% случаев. Возраст пациенток был до 50 лет. В возрастной группе старше 50 точность предсказаний составила приблизительно 50%. Ученые из Австрии утверждают, что результаты этого исследования особенно важны в деле диагностики рака яичников, который является наиболее смертоносным из всех гинекологических опухолей, поскольку его всё время находят на поздней стадии.
Авторы второго исследования изучили клетки шейки матки 329 женщин с опухолями груди и сравнили их с теми же самыми анализами в контрольной группе из 869 женщин без рака. Использовалась та же самая технология для поиска определённых рисунков эпигенетических изменений, которые позволяют выявить рак. По данным рисункам, как полагают исследователи, можно предсказывать вероятность появления злокачественных новообразований. Правда, степень точности этого теста пока определить не удаётся. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Инсбрука
Медицина
университет в городе Инсбруке, Австрия, имеет статус университета с 1669 года. В настоящее время является крупнейшим образовательным центром австрийской земли Тироль и третьим в стране по количеству обучающихся в нём студентов
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