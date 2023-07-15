Врач Козлова: анемия может быть симптомом онкологических заболеваний
Врач-кардиоонколог Ольга Козлова рассказала о разных видах анемии.
Врач Козлова напомнила в интервью, что анемия малокровие) представляет собой состояние, характеризуемое патологическим нарушением в строении кровяных клеток. Один из его отличительных физиологических признаков – низкий гемоглобин.
Ольга Козлова предупредила, что анемия может быть симптомом онкологических заболеваний.
«Анемия считается вторичным заболеванием и является симптомом других болезней, в том числе онкологических», - сказала специалист, беседуя с RT.
Врач уточнила, что анемия бывает разных форм: в частности, она может быть гемолитической, гипопластической, В12-дефицитной. Но наиболее часто (в 80% случаев) развивается железодефицитная анемия.
«Это заболевание с множеством причин, которые связаны с дефицитом железа в организме», - добавила эксперт.
Медик констатировала, что опасность анемии часто недооценивается – она воспринимается как несерьезная проблема. Между тем люди с анемией подвергаются повышенному риску патологии почек, эндокринной недостаточности, некоторым хроническим инфекциям, инфаркту, злокачественным опухолям. Вот почему анемию важно выявлять, лечить и держать под контролем.
Врач перечислила симптомы, которые говорят о наличии анемии.
- Бледность.
- Учащенное сердцебиение.
- Шум в ушах.
- Головная боль.
- Слабость, быстро возникающая усталость.
- Сонливость.
- Головокружение.
- Проблемы с кожей и волосами.
- Жжение языка.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Козлова
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кардиоонколог
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