Врач Козлова: анемия может быть симптомом онкологических заболеваний

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усталость

Врач-кардиоонколог Ольга Козлова рассказала о разных видах анемии.

Врач Козлова напомнила в интервью, что анемия малокровие) представляет собой состояние, характеризуемое патологическим нарушением в строении кровяных клеток. Один из его отличительных физиологических признаков – низкий гемоглобин.

Ольга Козлова предупредила, что анемия может быть симптомом онкологических заболеваний.

«Анемия считается вторичным заболеванием и является симптомом других болезней, в том числе онкологических», - сказала специалист, беседуя с RT.

Врач уточнила, что анемия бывает разных форм: в частности, она может быть гемолитической, гипопластической, В12-дефицитной. Но наиболее часто (в 80% случаев) развивается железодефицитная анемия.

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«Это заболевание с множеством причин, которые связаны с дефицитом железа в организме», - добавила эксперт.

Медик констатировала, что опасность анемии часто недооценивается – она воспринимается как несерьезная проблема. Между тем люди с анемией подвергаются повышенному риску патологии почек, эндокринной недостаточности, некоторым хроническим инфекциям, инфаркту, злокачественным опухолям. Вот почему анемию важно выявлять, лечить и держать под контролем.

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Врач перечислила симптомы, которые говорят о наличии анемии.
  • Бледность.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Шум в ушах.
  • Головная боль.
  • Слабость, быстро возникающая усталость.
  • Сонливость.
  • Головокружение.
  • Проблемы с кожей и волосами.
  • Жжение языка.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Козлова
Ольга Козлова
Здоровье
кардиоонколог
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Теги : анемия, опасность для человека, Ольга Козлова
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