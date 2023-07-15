Врач Козлова: анемия может быть симптомом онкологических заболеваний

«Анемия считается вторичным заболеванием и является симптомом других болезней, в том числе онкологических», - сказала специалист, беседуя с RT.

«Это заболевание с множеством причин, которые связаны с дефицитом железа в организме», - добавила эксперт.

Бледность.

Учащенное сердцебиение.

Шум в ушах.

Головная боль.

Слабость, быстро возникающая усталость.

Сонливость.

Головокружение.

Проблемы с кожей и волосами.

Жжение языка.

Врач Козлова напомнила в интервью, что анемия малокровие) представляет собой состояние, характеризуемое патологическим нарушением в строении кровяных клеток. Один из его отличительных физиологических признаков – низкий гемоглобин.Ольга Козлова предупредила, что анемия может быть симптомом онкологических заболеваний.Врач уточнила, что анемия бывает разных форм: в частности, она может быть гемолитической, гипопластической, В12-дефицитной. Но наиболее часто (в 80% случаев) развивается железодефицитная анемия.Медик констатировала, что опасность анемии часто недооценивается – она воспринимается как несерьезная проблема. Между тем люди с анемией подвергаются повышенному риску патологии почек, эндокринной недостаточности, некоторым хроническим инфекциям, инфаркту, злокачественным опухолям. Вот почему анемию важно выявлять, лечить и держать под контролем.Врач перечислила симптомы, которые говорят о наличии анемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие головные боли указывают на опухоль мозга.

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