Врач Ильинская предупредила об опасных действиях в летнюю жару

«Холодная вода сигнализирует телу, что оно замерзает. В результате тело начинает выделять тепло, одновременно сужая кровеносные сосуды, чтобы тепло не покидало организм. Как следствие, ощущение жара становится лишь более интенсивным. В жаркую погоду правильнее обливаться теплой водой», - рассказала терапевт.

«Заходить в воду всегда нужно медленно, а не с разбега. Первым делом следует охладиться, ополоснув тело горстью воды. Если вы погрузитесь в воду слишком быстро, ваше тело может отреагировать шоком», – предупредила терапевт.

Врач Ильинская, беседуя с порталом «МедикФорум», предупредила об опасных действиях в летнюю жару. Одним из таковых она назвала прием холодного душа или обливание (ополаскивание) холодной водой.Если на улице 30 и больше градусов, переваривание тяжелой, жирной пищи становится сверхнагрузкой для организма, ведь при этом в нем вырабатывается еще больше тепла.Врач Ильинская напомнила: алкоголь расширяет кровеносные сосуды, которые без того расширяются под действием жары. Выпивка в жару (пусть даже это пиво) – одно из самых опасных действий, результатом которого может стать гипотензия, потеря сознания.По словам Ильинской, мороженое или прохладительный напиток в жаркую погоду могут привести к головным болям, потому что перепад температур в нагретом теле заставит сузиться кровеносные сосуды – особенно в голове.Летом хочется сквознячка, однако проветривать помещение следует только утром и вечером, особенно если окна квартиры выходят на юг, подчеркивает врач. В разгар дня окна лучше держать закрытыми, блокируя попадание в дом тепла.Вода в жару манит, но медик подчеркивает: входить в воду разогретым от тепла опасно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные ошибки совершаются людьми после 60 лет.

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